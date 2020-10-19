Порошенко пообещал продолжить помощь Украине в борьбе с COVID-19 сразу после выборов

На следующий день после выборов, которые состоятся в Украине 25 октября, масштабная помощь медицинским учреждениям, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом, продолжится. Ее в течение многих месяцев оказывают партия "Европейская Солидарность", "Фонд Порошенко" и компания "Рошен", однако должны прекратить свою деятельность на время избирательной кампании.

Об этом сообщил пятый Президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко во время многотысячного митинга во Львове, подчеркнув, что власть Зеленского оказалась неспособной организовать этот процесс, и теперь Украина находится в первой десятке стран с наихудшим сценарием развития эпидемии.

"Было очевидно, что власть дилетантов не сможет дать ответ на этот вызов. Так же как на любой другой. Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность", – напомнил лидер "ЕС".

Он отметил, что больницы по всей Украине получили более 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч противовирусных очков, десятки тысяч защитных масок и тестов.

"О Львовщине мы тоже не забыли. Помощь получили 98 медицинских учреждений. Сейчас небольшая заминка. Закон запрещает благотворительность во время избирательной кампании, но хочу подчеркнуть: 26 октября мы продолжим", – сообщил Порошенко.

"Однако Фонд Порошенко и "Рошен" в выборах не участвуют. И поэтому Международный инвестиционный банк предоставил почти беспроцентный кредит (полтора процента годовых на 5 лет) – текстильной фабрике для того, чтобы закупить в Германии оборудование проклейки и запустить выпуск многократных защитных костюмов со всеми сертификатами для того, чтобы в Украине производить средства защиты украинских врачей и учителей. Но при этом по цене вдвое дешевле, чем иностранные аналоги и втрое дешевле, чем власть сейчас поставляет их в наши больницы. И первую партию мы уже законтрактовали – 27 000 таких изделий, чтобы раздать в больницах", – сообщил Порошенко.

Пятый Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавирусного фонда.

"Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. Во Львовской области потребности в лекарствах покрываются на 20-25%. Об этом рассказал украинским журналистам Любомир Рак, врач Львовского центра здоровья легких. Сейчас один день в больнице стоит пациенту 2-2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозного обеспечения. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день. Так где, спрашивается, те 66 млрд гривен, которые по нашему предложению парламент выделил правительству Зеленского на борьбу с ковидом и почему НАБУ не занимается этим? И разве не тех, кто разворовал эти ковидные средства, надо наказывать пожизненным заключением?!" – говорит Порошенко.

Пятый Президент также акцентировал на проблеме обеспечения больниц кислородными точками. "Острый дефицит медицинского кислорода. Почему вы концетраторы не закупили? Почему сеть по больницах не развели? Если кровать без кислорода, без реанимационных средств, то ты можешь просто прийти и полежать", – возмущается Порошенко.

Пятый президент сообщил, что его команда нашла производителей, в которых уже закупают кислородные концентраторы. Несмотря на огромный спрос все же удалось перенести поставку с января на декабрь, говорит Порошенко.

"Но почему восемь месяцев власть этим не занималась?" – возмущается он.

Пятый президент отметил, что Зеленский напоминает героя известной басни Глебова о кузнечике, который все лето беспечно пел и веселился, и вдруг пришла суровая зима. "Семь месяцев времени власть занималась погоней за ругательствами – потратила время на видосики. Если власть сама такая беспомощная, сама такая немощная душой и телом, как она может исцелить людей?!" – говорит Порошенко.

Власть, которая сама является источником большой опасности для Украины, не способна гарантировать безопасность своим гражданам – убежден лидер "Европейской Солидарности".

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