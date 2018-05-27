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Порошенко показал самый масштабный проект ВСУ: появилось видео

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Работа над 184 корпусами новых общежитий для военнослужащих является одним из самых масштабных строительных проектов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко на своей странице в Twitter, опубликовав видеоролик, который демонстрирует ход строительства.

Отмечается, что комфортабельные общежития смогут обеспечить 23 тысячи военных жильем. Треть помещений уже строиться.

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"Мы и в дальнейшем будем продолжать строить такие общежития, до полного удовлетворения нужд армии", - резюмировал президент.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада Украины приняла решение об отпуске для военнослужащих.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
жилье
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