Порошенко показал ИФА-тесты из Швейцарии, которые поступят в медучреждения Украины: качество на высшем уровне!

Высококачественные ИФА-тесты для определения наличия антител к COVID-19, которые поступили в Украину благодаря Фонду Порошенко и волонтерам, 29 мая доставят в медицинские учреждения, в первую очередь в регионы, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных.

Об этом сообщил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он также рассказал, что тесты произведенные швейцарской корпорацией La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Тесты поступили вчера. Это самые свежие. Все эти реагенты не для продажи, они разработаны компанией La Roche. Мы очень сократили время – вчера поступили быстрым способом экспресс-доставки. Сегодня утром они уже на складе", – рассказал Порошенко.

Он отметил, что дистрибьютор четко контролирует условия хранения.

"На сегодняшний день можно быть на 100% уверенным в результатах тестов. Если установлены антитела, то это значит, что ты переболел, иммунитет уже есть", – отметил Порошенко и добавил, что тестирование и определение потенциальных доноров плазмы крови для получения иммуноглобулина поможет осуществить очень важные шаги в Украине для того, чтобы производить как вакцину, так и средства лечения этой страшной болезни.

Порошенко поблагодарил руководство швейцарской компании La Roche: "Когда нам трудно – они рядом. И несмотря на то, что эти системы тестирования были разработаны конечно только в мае, первые партии были отгружены в Германию и Украину. Хотя очередь за ними стоит со всего мира" .

Политик рассказал, что переговоры с руководством швейцарской компании заняли лишь 6 часов с момента, когда было получено согласие и готовность отгрузить, к оплате. "Мы сказали, что заберем все, что дадите, в течение 48 часов", – добавил он.

"Первые, кто будут получать – это медицинские работники, все, кто контактируют с группами риска, пациенты, которых врачи будут считать необходимым проверить, потому что это тоже защита врачей. У нас состоянию на сегодняшнее утро заболели 4500 врачей. Я это знаю, но я не уверен, что это знает эта власть. Ежедневно у нас заболевают от 60 до 100 врачей. Это означает, что те меры защиты, которые сейчас приняты, неэффективно работают. Будут определены еще специальные группы – дети в специализированных больницах, которые имеют специфические болезни, и доноры, которые дают кровь, чтобы мы быстро диагностировали и сделали все необходимые шаги. Поэтому в понедельник Марина едет в Охматдет и мы обеспечим все, что они попросили. Едет в специальные инклюзивные центры и в Броварской больницу. Такие специфические категории граждан будут обеспечены в первую очередь первой партией", – сообщил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что еще 20 марта руководство государства пообещало ввоз в Украину миллиона тестов и еще в течение 48 часов Украине – 10 млн тестов.

"Уже после того, как прошло 2,5-3 месяца эпидемии, сделано всего лишь 300 тыс тестов. У нас возник вопрос: а где 10 млн тестов? Почему мы их не делаем для украинцев?", – сказал он.

"Или президента Зеленского ввели в заблуждение и он вынужден был лгать, или их разворовали, или снова перепродали за границу. Или тесты оказались некачественными, достоверность была на уровне 20-30%, что просто врачи отказывались их применять. Любой из этих вариантов является абсолютно неприемлемым", – сказал Порошенко.

"Фракция нашей политической команды в парламенте инициировала принятие закона, который обязывал немедленно расширить тестирования. Подчеркиваю, что и сейчас Украина занимает последнее место в Европе по количеству тестирований. Это значит, что у нас есть риск недостоверной статистики. Бороться с коронавирусом можно только на первом очень коротком этапе, а дальше надо выявить, есть ли возбудитель заболеваний, заблокировать, и мы должны не отгораживать здоровых людей, а там, где произошло заболевание, тестами мы должны четко и точечно определить. А экономика страны должна жить нормальной жизнью, поэтому что последствия экономические будут гораздо страшнее последствий эпидемиологических и медицинских", – убежден Порошенко.

Он отметил, что с первых дней эпидемии Фонд Порошенко сосредоточился на обеспечении защиты медиков и приобрел 130 тысяч защитных костюмов высокого качества.

"Тогда, когда они вывезли миллионы и миллионы масок защитных, мы завезли 2 млн масок, очки антивирусные, другое оборудование, завезли переносные цифровые рентген аппараты для диагностики. Сегодня мы уже превысили цифру в 50 поставленных новых и восстановленных аппаратов ИВЛ", – добавил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также в очередной раз напомнил о немедленной необходимости безусловного страхование всех медработников в случае заболевания коронавирусом.

"Все врачи должны быть застрахованы и должны быть выплачены страховые компенсации. Абсолютно грубо обманув врачей, представители монобольшинства изменили мой закон, и врачи лишены возможности, потому что им сказали, что получите деньги только тогда, когда станете инвалидами. От коронавируса инвалидами не становятся" , – напомнил Порошенко.

"Наконец вчера мы услышали от Зеленского, что надо страховать. Нам безразлично, кто будет инициатором. Вы можете забыть, кто внес этот закон, но с понедельника мы будем ставить предложение по возврату Верховной Рады к необходимости внесения изменений в законодательство. И врач, который заболел, который идет как на фронт, должен чувствовать заботу, защиту и заботу государства, в том числе и финансовую, а не записки, которые вы сделали", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину доставлено 43 тысячи высококачественных ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые Фонд Порошенко с волонтерами уже передают в медучреждения.

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