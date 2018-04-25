Порошенко похвастался прорывом ВСУ и разозлил россиян

Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий Европы.

Об этом написал на своей странице в Facebook президент страны Петр Порошенко, поздравив ВСУ.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия - самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными", - подчеркнул президент.

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Таким образом, украинская армия заняла, согласно рейтингу, восьмое место в Европе.

Пользователей российского сегмента разозлила реакция Порошенко. Ожидаемо, в адрес президента Украины и ВСУ посыпались оскорбления.

"Вот, как можно оценивать не воевавшие армии? Украинская армия не воевала ни разу. А тот балаган, который они громогласно именуют "войной с Россией", по сути, есть "внутригражданский" конфликт. Но и в нем они умудрились неоднократно получить таких люлей от непрофессиональных формирований, что грош цена их 8 месту. Разве что только остальные европейские горе-вояки еще хуже", – отметил пользователь.

"Что я могу сказатью. Хорошая новость! Раз "это" действительно является одной из сильнейших армий в Европе p.s. надеюсь рейтинг без России был? То даже не смешно", – возмутились в сети.

"Вот как раз украинская воюет. Только разве что с женщинами, стариками и детьми. Позорище, а не армия", – процитировал тезисы российской пропаганды пользователь.

Как сообщал "Обозреватель", в мировом рейтинге ВСУ занимают 29 место из 136 стран. Таким образом, украинская армия поднялась всего за месяц на одну строчку.

По словам военного эксперта Юрия Колесникова, рейтинг значительно занизил оценку ВСУ.