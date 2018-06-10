Порошенко поговорил с Путиным: украинцы спрогнозировали результаты

Переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина об освобождении политических заключенных из российских тюрем, скорее всего, не принесут ожидаемых результатов.

Такое мнение высказали читатели Обозревателя в соответствующем опросе.

Так, 47% опрошенных уверены, что Россия не согласится освободить украинских политзаключенных и продолжит свою политику в данной сфере.

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Больше трети (38%) респондентов уверены, что переговоров двух президентов мало для освобождения незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев. Для этого необходимо давление международного сообщества на Кремль.

И только 13% украинцев считают, что политзаключенных в скором времени удастся вернуть в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 июня, Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных.

Владимир Путин потребовал освободить арестованных в Украине российских журналистов.