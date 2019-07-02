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Порошенко поддержал акцию на Майдане

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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержал акцию под названием "Терпіти быльше не можна", которая состоится 2 июля в 20.00 на Майдане Независимости.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook. "Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане", – написал Порошенко.

Как сообщается на странице соответствующей акции в Facebook, причиной ее является то, что кандидатами в депутаты были зарегистрированы личности, которые, согласно закону, не имели не имели на это права.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Delo.ua

"Российского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрированы кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни", – возмутились активисты, призвав небезразличных приходить на Майдан.

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Акция на Майдане

Акция на Майдане

Событие в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние недели рейтинг "ЕС" значительно вырос. Теперь политсила приблизилась ко второму месту, на котором идет "Оппозиционная платформа – "За життя".

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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