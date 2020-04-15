"Они нас не запугают": Порошенко под ГБР решительно поддержал Черновол

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что уголовное преследование Татьяны Черновол и других активистов, участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали сюрпризом.

Об этом Порошенко заявил 15 апреля под зданием Печерского суда, где Черновол выбирают меру пресечения. По его словам, власть не скрывала своего истинного отношения к Майдану и его ценностям.

"У нас не было никаких иллюзий относительно позиции и поведения действующей власти, ее отношение к событиям Революции Достоинства. Ибо когда весь украинский народ, миллионы людей вышли на Майдан, – они тогда шутили, обращаясь к президенту Януковичу: "а если вооружить Беркут эбонитовыми палочками , а протестующих одеть в шерстяную одежду, можно так вырабатывать электричество", – напомнил Порошенко кощунственные шутки о Майдане.

"Мы все очень хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря – с проломленными головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря – первый ночной штурм Майдана, и первые жертвы – Нигояна, Жизневского, в том числе на Грушевского. Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда выстрелами Беркута бойцы четырнадцатой сотни падали ранеными и и в половине девятого, и в половине десятого, и мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться" , – напомнил события 2013-2014 годов пятый президент.

Порошенко отметил, что дела Софии Фединой, Маруси Зверобой, Татьяны Черновол идут в этом ракурсе.

"Они хотят нас запугать. Это безумие. В условиях, когда страна погрузилась в политико-экономико-безопасностно-социальный кризис, все, что мы делаем – пытаемся объединить Украину. Для того, чтобы дать отпор, для того, чтобы защитить государство, народ, защитить людей от этих вызовов", – убежден Порошенко.

Он в очередной раз предупредил: активистов и участников Майдана запугать невозможно.

"Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину, и они нас не запугают. Сегодня мы никого не призывали сюда приходить, а как там говорили о социальной дистанции? Мы сегодня в масках, мы придерживаемся дистанции, но мы не дадим власти воспользоваться коронавирусом для того, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать Татьяну Черновол.

"Я рад здесь увидеть своих политических партнеров и побратимов. Очень жаль, что под вчерашним заявлением в Верховной Раде пока собрано только 51 подпись, причем более половины – это "Европейская солидарность". Потому что это тест. В том числе и тест парламента . Потому что в парламенте в различных политических силах есть участники Революции достоинства. Время объединяться, чтобы защищать Украину", – призвал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина призвала депутатов присоединиться к заявлению против уничтожения завоеваний Революции Достоинства "Нет – реваншу!".

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