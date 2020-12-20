Порошенко почтил память Василия Слепака, погибшего на Донбассе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко почтил память известного на весь мир украинца, оперного певца Василия Слепака. 20 декабря нашему соотечественнику, который покинул все ради того, чтобы защищать Украину на Донбассе, могло бы исполниться 46 лет.

Трогательный пост по случаю дня рождения Слепака появился на личной странице Петра Порошенко в Фейсбук.

"Когда говорят пушки, музы молчат... Василий Слипак был блестящим певцом, выступавшим на лучших оперных сценах Европы. В 2014 он оставил карьеру в Париже, чтобы защитить свой родной дом от российского агрессора. Василий мечтал о счастливом будущем независимой европейской Украины. К сожалению, за это ему пришлось отдать собственную жизнь", – написал пятый президент.

Порошенко отметил, что лучшим напоминанием о павшем воине станет его голос.

"Сегодня Герою Украины, настоящему символу нации Василию Слипаку должно было исполниться 46 лет. Пусть сегодня его прекрасный голос прозвучит в сердцах украинцев... Помним", – написал Порошенко.

К своему посту лидер "ЕС" добавил видео с выступлением Василия Слипака.

Напомним, Василий Слипак - выдающийся оперный певец украинского происхождения. В последнее время работал солистом Парижской национальной оперы. Активно поддерживал Майдан. А с началом войны на Донбассе бросил работу и жизнь во Франции и добровольцем отправился на фронт. Воевал в "Правом секторе". Взял себе псевдоним "Миф" - сокращенно от "Мефистофель", любимой оперной партии певца.

Погиб Василий Слипак в бою 29 июня 2016 года неподалеку от Авдеевки: вражеский снайпер нанес ему смертельное ранение. Постмертно был награжден орденом "За мужество" I степени (30 чеврня 2016 года), и званием Герой Украины с вручением "Золотой Звезды" (20 февраля 2017 года).