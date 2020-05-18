Порошенко передал уже 115 тысяч защитных костюмов в больницы по всей Украине

115 тысяч медицинских костюмов высокого уровня защиты, которые были куплены и доставлены в Украину за средства Фонда Порошенко и компании Roshen уже переданы в больницы по всей Украине.

Защитные костюмы от Порошенко бесплатно получили более 100 медицинских учреждений, отметили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

Еще в начале апреля были доставлены из Китая первые партии костюмов, которые оперативно передали в очаги возгорания коронавируса – в частности, в Черновцы, в Монастырискую больницу на Тернопольщине, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ривненскую области.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Всего в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания Roshen доставили из Китая 30 тысяч костюмов, 10 тысяч высококачественных защитных очков и 60 тысяч пар перчаток. Еще 100 тысяч сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. 85 тысяч двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.

eurosolidarity.org

"Если в первой волне мы передавали эти костюмы опорным больницам, которые встречают и лечат больных COVID-19, то сейчас мы стараемся помочь и детским больницам и областным больницам широкого профиля. Все – чтобы врачи были защищены", – сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность", Ирина Геращенко, которая передала защитные костюмы больницам Черкасской области.

eurosolidarity.org

"Защитные костюмы очень качественные, сертифицированные. В каждом наборе есть бахилы, которые нашим медикам очень необходимы", – поблагодарил за поддержку директор Ирпенского ЦГБ Киевщины Антон Довгопол.

"Сразу видно, что вещь качественная. Нашим медикам, которые постоянно контактируют с больными, в это непростое время такие средства защиты очень нужны. Спасибо за такую своевременную помощь и поддержку", – отметил заместитель главного врача Рокитновской районной больницы в Ривненской области Игорь Богданец.

"Все мы хорошо знаем, что те, кто находится на переднем крае борьбы с опасным вирусом, должны быть так же хорошо защищены, как и военнослужащий, который выполняет задачи на линии соприкосновения. И сегодня защитная маска и защитный халат для врача – это как кевларовый шлем и бронежилет для солдата наших Вооруженных сил", – отметил генерал-лейтенант, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский, который передал защитные костюмы медикам Днепропетровщины.

eurosolidarity.org

10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией Roshen уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

eurosolidarity.org

Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования – мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры передали в 5 больниц.

Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"В период пандемии каждый аппарат – на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июнь-июль купить аппарат ИВЛ. Мы не знаем, какой будет ситуация с вирусом. Так что вместо того, чтобы ждать июнь-июль, мы должны отремонтирован аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место", – рассказал директор КНП Иршавской районной больницы на Закарпатье Сергей Караслай.

eurosolidarity.org

"Мы через наших партийцев собрали информацию, в каких больницах сталкиваются с проблемой необходимости ремонта. Там, где мы взяли аппараты на сервисное обслуживание – они все ремонтируются", – рассказал народный депутат Максим Саврасов, который передал 4 отремонтированы аппараты ИВЛ в больнице Николаевской области.

eurosolidarity.org

Команда Порошенко в парламенте настаивает на обязательных страховых выплатах для всех медработников, заразившихся коронавирусом. Ведь в Украине чрезвычайно высокий уровень заболеваемости COVID-19 именно среди врачей и медсестер. Каждый пятый больной – это медик. По состоянию на 18 мая заболело 3650 медработников. Отсутствие средств защиты и массового тестирования вызвала абсолютную незащищенность врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с болезнью, убеждены у Порошенко.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко также выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.

"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd – всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от 10 тысяч до 20 тысяч тестов", – сообщил Порошенко.

В рамках благотворительной деятельности Фонд Порошенко, компания Roshen волонтеры и благотворители обеспечили продуктовыми наборами первой необходимости более чем 38 тысяч украинцев. Благотворительная акция продолжается. Каждый желающий может присоединиться к ней через платформу v2020.org.ua.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZREVATEL, сертифицированные многократные костюмы индивидуальной защиты южнокорейского производства получили медики Киевщины от Фонда Порошенко и корпорации Roshen.

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