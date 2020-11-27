Порошенко передал украинским больницам первые 12 кислородных концентраторов

Первые 12 кислородных концентраторов от пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отправлены в больницу.

Он заверил, что до конца года будет получено еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране, сообщает пресс-служба политсилы.

"Только с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину", – отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели. "Власти на это не хватило девять месяцев", – констатировал Порошенко.

Он сообщил, что четыре концентратора поедут в Ривненскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирины Луценко, которые присоединились к закупке телефонов.

"До конца этого года мы ожидаем получить еще около 40 кислородных концентраторов, каждый на две кровати", – сообщил он.

"Я хочу подчеркнуть, что благотворители, как всегда, подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинцев. Здоровья вам", – пожелал пятый президент Украины.

Руководитель Ривненской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Виталий Гайдукевич отметил: "Опять важные вещи в государстве приходится делать волонтерам, а не власти. Петр Порошенко обещал – слово будет сдержано. Соответственно ривненским медикам в базовой ковидной больницы, которая сейчас имеет наибольшую нагрузку, хоть немного будет легче", – добавил Гайдукевич.

Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии – 27 тысяч костюмов, которые уже передают в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко озвучил план спасения Украины от коронакризиса. Он настоял на прекращении хищения фонда и направлении всех средств на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей.