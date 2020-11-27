Порошенко передал украинским больницам первые 12 кислородных концентраторов

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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Порошенко передал первые кислородные концентраторы больницам Украины

Первые 12 кислородных концентраторов от пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отправлены в больницу.

Он заверил, что до конца года будет получено еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране, сообщает пресс-служба политсилы.

"Только с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину", – отметил Петр Порошенко.

Порошенко заверил, что до конца года будет получено еще около 40 таких аппаратов

Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели. "Власти на это не хватило девять месяцев", – констатировал Порошенко.

Он сообщил, что четыре концентратора поедут в Ривненскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирины Луценко, которые присоединились к закупке телефонов.

"До конца этого года мы ожидаем получить еще около 40 кислородных концентраторов, каждый на две кровати", – сообщил он.

Каждый из концентраторов рассчитан на две кровати

"Я хочу подчеркнуть, что благотворители, как всегда, подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинцев. Здоровья вам", – пожелал пятый президент Украины.

Порошенко отметил, что благотворители всегда подставляют плечо

Руководитель Ривненской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Виталий Гайдукевич отметил: "Опять важные вещи в государстве приходится делать волонтерам, а не власти. Петр Порошенко обещал – слово будет сдержано. Соответственно ривненским медикам в базовой ковидной больницы, которая сейчас имеет наибольшую нагрузку, хоть немного будет легче", – добавил Гайдукевич.

Гайдукевич отметил, что Порошенко всегда держит слово

Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии – 27 тысяч костюмов, которые уже передают в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко озвучил план спасения Украины от коронакризиса. Он настоял на прекращении хищения фонда и направлении всех средств на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей.

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