Более 1,75 млн грн: Порошенко передал отсуженные в "ВВС" деньги армии

Пятый президент Украины Петр Порошенко передал волонтерам, помогающим фронту, деньги, которые отсудил у Британского телеканала ВВС, в сумме 1 миллион 752 тысячи гривен. Они пойдут на нужды армии.

Об этом в Facebook сообщил глава фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. Он отметил, что в четверг, 30 мая, волонтеры лично встретились с Порошенко и обсудили, на какие нужды хотят направить помощь.

Так, руководитель львовской ОО "Помоги фронту" Богдан Масляк сообщил, что средства пойдут 24-й и 80-й бригаде, а также 503-му батальону морской пехоты.

Петр Порошенко

"С комбатом батальона у нас есть планы по созданию тренировочной базы для морпехов, где бы они могли повышать свой профессиональный уровень", — рассказал глава организации.

Петр Порошенко на своей странице в соцсети поблагодарил волонтеров за вклад в развитие армии и подчеркнул, что именно этим двум организациям больше доверяет. Каждый фонд получит по 875 000 гривен. Часть средств потратят на поддержку украинской команды "Игр непокоренных", рассказал Дейнега.

Виталий Дейнега Theinsider.ua

Порошенко призвал всех патриотов не быть равнодушными и присоединяться к поддержке армии.

"Мы должны поддерживать бойцов до тех пор, пока последний клочок украинской земли не будет освобожден от оккупантов. Тогда мы будем праздновать, но пока нас ждет много работы", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телерадиокомпания BBC заплатила президенту Украины Петру Порошенко 50 тысяч фунтов за скандальную статью о встрече с лидером США Дональдом Трампом "за деньги".

До этого ВВС извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, ВВС распространила информацию о том, что Порошенко платил за встречу с Трампом. Личный адвокат президента США Майкл Коэн дал опровержение этой информации.

В ответ Порошенко подал иск на британскую телерадиокомпанию ВВС за клевету.

8 февраля Высокий суд Лондона постановил, что материал BBC является однобоким и запретил обжаловать решение.

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