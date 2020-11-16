Порошенко озвучил план спасения Украины от коронавирусного кризиса

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" представил план спасения Украины от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Требования политсилы он озвучил в видеообращении, опубликованном в Facebook. Порошенко настаивает на немедленном прекращении хищения коронавирусного фонда и направлении всех средств на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей.

"Непрофессионализм, дилетантизм, полная несостоятельность зеленой власти поставили страну и людей на грань национальной катастрофы. Многих жертв можно было бы избежать, немало жизней – спасти. Если бы власть с ответственностью и профессионально отнеслась к защите от пандемии, а не закатывала ковидные деньги в асфальт по цене, будто драгоценные металлы", – отмечает пятый президент.

"Первая часть антиковидного плана "Европейской Солидарности" – требование немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими вопросами. Только вдумайтесь: более чем тридцать девять миллиардов, уже сошедших с Фонда, более 20 миллиардов пошли на "Большое крадивныцтво" на дорогах", – заметил Порошенко.

"Мы подали законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 млрд гривен направить исключительно на борьбу с ковидом. На бесплатное полное тестирование, как это делается в Словакии и Австрии, на бесплатные лекарства по медицинским протоколам лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману. А 20 млрд уже потраченных не по назначению должны быть возвращены туда, откуда их изъяли весной – местному самоуправлению, как целевая субвенция исключительно для противодействия ковиду", – отметил Порошенко.

"Наши жизни прежде всего зависят от медиков. Поэтому следует гарантировать им страхование на случай заболевания коронавирусной болезнью, а не только в случае смерти от нее. Министр здравоохранения говорит, что умерли уже 258 медицинских работников. Министр социальной политики отчитывается, однако, что только 20 наследников погибших врачей получили надлежащую по закону компенсацию. Требуем выплатить средства семьям всех медиков, отдавших свои жизни, защищая нас с вами. Речь идет о 238 семьях. За страхование медицинских работников мы боремся еще с марта, когда я подписал соответствующий законопроект", – говорит Порошенко.

Он также призвал обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам. Власти медиков презирают и обманывают не только на страховании, но и на обещанных 300-процентных доплатах. Чинуши сидят с секундомером и поминутно фиксируют, когда врач зашел и вышел из палаты. Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованного в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривен, то получить он должен 24 000, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас. Потому что своей жизнью медики рискуют в течение всей смены", – отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул – важно обеспечить переподготовку врачей и не допустить критической нехватки медицинских кадров по дальнейшему росту количества больных.

"Кровати найти и купить куда проще, чем подготовить специалиста, способного оказать действенную помощь", – говорит Порошенко.

"Требуем открыть для общего доступа, – независимо от должности и статуса больного, – все ведомственные больницы, хотя бы на время ковида, но сейчас. В частности МВД, СБУ, "Укрзалізниці", Госуправления делами – знаменитую "Феофанию". Руководители этих больниц должны публично отчитываться о количестве госпитализированных пациентов из числа простых украинцев. Офис президента и ДСУ лгут, когда они утверждают, что "Феофания" сейчас доступна для всех. Кто-то еще в марте записал видосик и поклялся, что у нас не будет государственных больниц для избранных во время ковида, но для себя любимого сделал исключение. Я когда болел не занимал место в "Феофании", есть люди, которым оно нужнее и это точно не Зеленский", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Требуем обеспечить доступ каждой кровати к кислороду, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом", – отметил Петр Порошенко.

В течение нескольких недель необходимо провести бесплатное полное тестирование для эффективного разрыва цепочек заболевания – сказал Порошенко. А учреждения здравоохранения и образования, пенсионеров и многодетные семьи следует обеспечить бесплатными масками и средствами дезинфекции, – отметил пятый президент.

"Следует продлить на 2021 применение налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом. Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из налогооблагаемой базы физических лиц", – продолжил Порошенко.

По его словам, в ближайшие дни "Европейская Солидарность" обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени страдают от различных карантинных ограничений.

"Все предложенные нами решения должны быть приняты немедленно, на этой неделе, завтра в Верховной Раде", – призвал Порошенко.

"Власть не просто растратила средства, которые парламент выделил на борьбу с ковидом, она упустила время, которое уже не вернуть ни за какие деньги и людей с того света уже тоже не вернуть", – добавил он.

Пятый президент обратился к Владимиру Зеленскому: "Вот вам готовый план. Не придумали своего – берите и делайте чужое. Вы взяли на себя ответственность за страну. И пока с вас ее никто еще не снял, то несите эту непосильную для вас ношу. Спуститесь с экранов и мониторов на землю и помощь людей. Нам всем надо продержаться до вакцины, по проведению испытаний которой есть оптимистичные новости".

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