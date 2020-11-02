Порошенко откровенно рассказал свою историю любви

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поделился подробностями истории любви с женой Мариной.

Эксклюзивные детали он рассказал в программе "Гончаренко рулит". Порошенко пересел за руль автомобиля и отвез Алексея Гончаренко в район Киева, где жила семья будущей жены, дорогой рассказав о том, как в молодости после свиданий залезал к ней на балкон по водосточной трубе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Здесь была школа, сразу у КАДИ, где училась Марина. Она была отличницей и очень хорошей студенткой. И я очень был счастлив, как только ее увидел – я влюбился в нее сразу. Но меня удивило, что она признала, что и она влюбилась в меня. У нас было очень много друзей из автодорожного института, он был рядом со школой. А здесь буквально 200 метров есть дом, где Марина жила", – поделился воспоминаниями Порошенко.

"Здесь я не был уже много лет. Вот подъезд, куда я провожал Марину. И здесь балкон, я провожал ее домой, сдавал маме, потом отходил сюда и залезал на балкон трубой. И там с Мариной мы на балконе целовались. Когда ты любишь, у тебя нет границ", – признался Петр Порошенко.

Он также показал, где находилась первая квартира молодой семьи Порошенко, которая была центром студенческой жизни.

"Это квартира на улице Лейпцигской на первом этаже двухкомнатная квартира – первая квартира, куда мы заехали после того, как поженились. Я много лет прожил в этих местах, Леша ходил в этот садик, который был здесь в 100 метрах. Мы жили в этом доме и мы были единственные, кто тогда имел квартиру, которую я выменял, потому что тогда купить ее было невозможно. И здесь у нас были все сборы студенческие, и это в студенческие времена было абсолютно невероятно", – вспоминал пятый президент.

Порошенко также рассказал, что поддержка семьи для него является главным источником энергии.

Меня очень поддерживает моя семья и моя жена. И если ты точно знаешь, что ты дома находишь возможности зарядиться энергией от отношения жены и детей, от любви, которая царит в нашей семье, от смысла, которым ты занимаешься, и от доверия, которое ты имеешь от жены – где бы я ни приходил, какие бы трудные решения мне не приходилось принимать за 36 лет нашей супружеской жизни, то всегда когда я приходил к ней советоваться, завершался разговор так, что "Петр, я поддержу любое твое решение и я с тобой".

"Каждому из вас желаю, чтобы ваши жены так вам отвечали", – пожелал Порошенко зрителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марина Порошенко открыла свои любимые места в Киеве и рассказала о выдающихся моментах жизни, связанных с ними.