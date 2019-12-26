Порошенко опередил Тимошенко, Вакарчука и Разумкова – опрос о политике года

45,9% украинцев считают Владимира Зеленского политиком 2019 года, за ним идет – пятый президент Петр Порошенко.

Такие данные исследования привел фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным опроса, Порошенко получил 7,5%. Далее украинцы назвали лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (3,3%), спикера Верховной Рады Дмитрия Разумковя (2,8%), лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (2,7%).

Порошенко опередил Тимошенко, Вакарчука и Разумкова

Еще 1,9% опрошенных отдали свои голоса куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, 1,4% лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 1,1%.

В то же время 6,9% респондентов считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. 16,7% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось 13−18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как писал OBOZREVATEL, согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", более трети украинцев негативно оценивает деятельность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы Кабинета министров Алексея Гончарука.

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