Порошенко – об уголовных производствах: меня не запугать, я проходил и не такое

Испытания, которые стоят перед Украиной в 2014-2015 годах, были значительно тяжелее для пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, чем политические преследования, устроенные по указанию Офиса президента, поскольку он не боится ни расследований, ни суда.

Об этом сам Порошенко заявил в интервью Янине Соколовой, отметив, что считает возбуждение более двух десятков уголовных производств следствием фобий президента Зеленского, которые умело использует его окружения, чтобы замаскировать провалы в управлении государством (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это – попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за "дымовой завесой"... Он использует указанный сценарий для того, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента – фобии относительно врагов Украины", – отметил Порошенко.

"Мне очень понравилась аналогия, которая есть: что компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле и начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление. Враг в Украине один, и этот враг – страна-агрессор. И страна должна объединиться для того, чтобы дать отпор. А когда магнитные бури постоянно переключают направления войны, то действия власти чрезвычайно неэффективны", – отметил пятый президент.

"Если бы речь шла о Порошенко, Бог с ним. А если речь идет от Софии Федины к Тане Чорновил, от Маруси Зверобой и заканчивая Рифмастером по делу Шеремета, от преследования добровольцев и заканчивая волонтерами – это манера думать, что так можно решать проблемы. Это прямая дискредитация Украины. Так проблемы не решишь. А от попкорна состоится расстройство желудка", – пошутил Порошенко.

"Это месть мелких людей за мелкими делами. Бесполезно. Он считает, что главные проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то сценарии враждебные внутри страны, он связывает исключительно с моим именем", – убежден Порошенко.

"Это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство, попытки вместо хлеба людям дать поп-корн. И попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу. Потому что они считают, что шоу они делать умеют. Но отсутствие верховенства права, преследование политических оппонентов дискредитирует Украину по всему миру", – отметил пятый президент.

"Меня не запугать. Я проходил и не такое. Я проходил гораздо более жесткие испытания за эти пять президентских лет. В частности, и в 2014, и в 2015 годах. Это не худшее испытание", – подчеркнул Порошенко.

Он в очередной раз призвал Зеленского объединить усилия для спасения Украины, главный враг которого находится в Кремле.

"Владимир Александрович, я очень люблю Украину. Поскольку вы являетесь президентом Украины, в частности из-за этого я вам точно не враг. И сейчас при вызовах экономики, пикирует, при вызовах возможной угрозы резкого обострения агрессии, при вызовах пандемии, при вызовах отката реформ, разрушения мировой коалиции в поддержку Украины – от президента страна нуждается, чтобы объединились все ресурсы, все силы, потому что надо спасать государство", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Порошенко призвал власти немедленно перебросить строительную технику в пострадавшие от разрушительного наводнения районы Прикарпатья и обеспечить людей финансами и строительными материалами, чтобы они могли восстановить жилье в кратчайшие сроки.