Порошенко о запрете книги Кипиани: позор и для истца, и для суда

Запрет судом распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" является позорным продолжением наступления на украинские ценности.

Об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" в Бурштине на Прикарпатье.

"Как вы наверное знаете, суд по иску Медведчука запретил распространение книги Вахтанга Кипиани о Василие Стусе и постановил изъять из нее упоминания фамилии истца. Это – позор и для истца, и позор для суда", – убежден Порошенко.

"Но люди бросились в книжные магазины и скупили за один час все книги. А издательство начало печатать новый тираж. Это и есть реакция настоящих украинцев. Потому что длительный судебный процесс сделал книге хорошую рекламу. Вахтанг стал одним из самых известных авторов. А украинцы снова и снова возвращаются к творчеству Василия Стуса", – говорит Петр Порошенко.

"Мы видим системную атаку на наши ценности и достижения. Это не только нападки на армию, язык или на веру. Самое сложное отстоять наш европейский и евроатлантический курс. Ибо на словах власть декларирует как цель вступление в ЕС и НАТО. А на деле это даже не ходьба на месте – это реванш, о котором мы предупреждали год назад", – предостерег пятый президент.

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