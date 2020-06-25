Порошенко о сокращении армии в Украине: мы не допустим капитуляции!

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил обеспокоенность тревожными процессами, которые происходят последний год в украинской армии, несмотря на данные социологов о самом высоком уровне доверия и поддержки Вооруженных Сил среди украинцев.

В интервью известному украинскому писателю и музыканту Сергею Жадану, который ведет эфиры на волонтерском радио "Тризуб ФМ" в прифронтовой Карловке, Порошенко отметил, что сокращение армии в стране происходит впервые со времен президентства Виктора Януковича.

"Впервые со времен Януковича мы видим сокращение армии. Как Верховный Главнокомандующий может объяснить, что во время войны, на седьмом году войны, после того, как мы построили армию, сейчас сокращаются подразделения десантно-штурмовых войск? Сокращается истребительная авиация, сокращаются десантники, морпехи сокращаются танкисты. Это – основа нашей армии, это ударные подразделения, в случае перехода к активным боевым действиям или в районе Крыма, или в районе Донбасса этими ударами агрессор будет уничтожен. Это огромное количество времени и денег для того, чтобы подготовить. Они не представляют, сколько это стоит – а я знаю – подготовка снайперского подразделения с высококачественным канадским снайперским оружием, которая была нами профинансирована, который еженедельно должен тренироваться для соответствующего качества, метеостанции, с патронами, с инструкторами, которые приезжают к нам из-за рубежа", – отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что военные воспринимают эти процессы очень болезненно. "Они это воспринимают как предательство, они это воспринимают как то, что власть готовит капитуляцию. Однажды ветераны эту капитуляцию остановили – в декабре накануне Нормандского саммита в Париже, когда десятки тысяч людей вышли на улицы Киева и сказали "Нет красным линиям", – напомнил Петр Порошенко.

"В чем это проявлялось? В так называемом отводе войск. Политую кровью украинскую землю они собирались сдать россиянам. Тогда остановили, и сейчас это снова возвращается, потому что кто-то "увидел в глазах Путина" стремление к миру. К сожалению, президент Зеленский заявил, что у него в голове уже наступил мир", – заметил Порошенко.

"Каждый день Украина проливает кровь в виде раненых и погибших украинских бойцов – именно для того, что остановить агрессора, выбросить его с нашей территории и защитить украинскую землю и украинский народ. Именно это они хотят чувствовать", – убежден пятый Президент.

Он отметил, что сокращение армии, остановка строительства новых общежитий и реформы питания в армии – это все демотивирует и деморализует Вооруженные силы.

"Общежития для контрактников, которые мы начали строить – прекратили это финансирование. Реформа питания в ВСУ, когда они дома не ели так, как в реформированных частях – сейчас разрушается. Поставки бронетехники, гособоронзаказ, взятие на вооружение ракетной техники, которая прошла испытания за наших времен. Это "Нептун", это "Ольха", это ударные беспилотники, которые по моему контракту были закуплены в Турции, – ни одного боевого применения. Конечно, у военных есть вопрос, для чего это и не является ли это изменой", – говорит Порошенко.

Он, пользуясь случаем эфира на военном радио, поблагодарил всех защитников Украины и отметил – несмотря на давление и провокации "пятой колонны" Кремля не допустит капитуляции.

"Вы нужны украинской нации, украинскому народу, украинскому государству. Мы твердо убеждены в том, что это – правильные приоритеты на сегодня. Я еще раз подчеркиваю, что вы пользуетесь наибольшим доверием украинского общества. Вам больше всего благодарны. Благодарны двум институтам: армии и церкви. Мы не дадим, не допустим капитуляции. Мы не дадим пересечь красные линии. Мы не дадим сдать страну агрессору, какие бы усилия он к этому не прилагал. Какое бы давление государство-агрессор и пятая колонна внутри страны не делала, пытаясь бросить нас за решетку, предъявить обвинение – то за подписание Минских соглашений, то за подписание приказа на контрнаступление, подписание приказа по Керченскому проливу. Мы их не боимся. Ни Путина, ни россиян, ни "пятую колонну" внутри страны, которая пытается разрушить Украину", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко также сообщил, что сейчас у Украины есть уникальный шанс, заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса.