Порошенко о деле Черновол: мы защитим каждого от "клики Януковича"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что уголовное преследование активистки Майдана, народного депутата восьмого созыва Татьяны Черновол – это спланированная атака соратников Януковича на участников Революции Достоинства.

Он отметил, что преследования оппозиции и попытки ограничить ее парламентские права – это явления одного порядка.

"Я четко подчеркиваю еще раз – это попытка реванша, это конкретные действия соратников Януковича, которые были назначены в правоохранительные, прокурорские и судебные структуры", – подчеркнул Порошенко.

"На сегодняшний день это не только Татьяна. Вызвали на допрос депутата нашей фракции Владимира Вятровича за шаги по чествованию Голодомора. Продолжается давление на Софию Федину. Продолжается давление на Марусю Зверобой. Продолжается давление на других наших депутатов, включая вашего покорного слугу", – перечислил Порошенко.

По мнению нардепа, преследования политиков стоит в одном ряду с попытками ограничить права оппозиции в парламенте.

"Вместо того, чтобы объединить государство и все политические силы вокруг защиты Украины, украинского населения от коронавируса, они пытаются их раскалывать", – отметил Порошенко.

Он отметил, что его политсила будет продолжать защищать Черновол.

"Мне было очень приятно, когда ОО "Справа громад" буквально за один-два часа собрала на адвокатские услуги уже более 140 000 гривен. И так же мы будем защищать каждого, кто будет находиться под давлением этой "клики Януковича" в правоохранительных органах, включая с Бабиковым, который сейчас претендует на то, чтобы возглавить ГБР. Посмотрите – прямой конфликт интересов: он получал деньги от Януковича – и на сегодняшний день расправляется с Героями Майдана", – заявил Порошенко.

"Люди с "клики Януковича", которые сейчас пытаются уничтожить память о Революции Достоинства, о Героях Майдана, о волонтерах, о добровольцах – ничего у них не получится. Мы способны защитить и Украину, и ураинский народ, и память о Революции Достоинства ", – предупредил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты и общественные деятели, которые пришли под Печерский суд, где 16 апреля выбирали меру пресечения активистке Революции Достоинства и экс-депутатке Татьяне Черновол, заявили, что это дело – откровенная атака на участников Майдана.

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