На самом деле все уже понятно. Понятно то, что там, где не сломали 3 предъявленных обвинения – не сломают ни 20, ни 100. Если не выдавили из страны год назад – не выдавят ни теперь, ни в будущем. Не уничтожили его вчера – не уничтожат и завтра.

Я знаю, что в перепостах этого фесбучного поста на многих сайтах это читают россияне. У вас, давайте признаем, нет ни одного такого же по масштабу личности государственника – не родился еще такой в России. Нет никого, кто так же способен (не нападать, нет, этого у вас предостаточно) – защищать свое и своих. Нет и уже не будет такого же примера высочайшего уровня политического лидера, который дан Украине. Чтобы напасть на меньшую по размерам и мощностям страну – много доблести не надо, ну вы же сами все видите и не можете не понимать. Чтобы защищаться от втрое большего противника, приготовившего медали за аннексию Крыма задолго до самого факта аннексии – нужна недюжинная сила воли и смелость. Это неоспоримый факт, такой же, как факт обстрела украинской территории российскими кадровыми военными, российским вооружением. Седьмой год от вас защищаемся, в конце концов, уже все давно доказано.

Избирателям Зеленского я предложу ответить на вопрос: есть ли в ваших рядах такое же единство? Кто из вас и в каком количестве придет под стены суда, где для доказательств вины вашего "лидера" будут представлены и записи прослушки, и видео, и фото, и свидетелей будет масса – из его же разношерстного окружения? Каждый звонок с Банковой – Венедиктовой уже кем-то зафиксирован. Каждое поручение прокуратуре кем-то записано. Каждая поездка, каждая ложь, каждая копейка из бюджета давно и скрупулезно взята на учет и вооружение как своими, так и регионалами. Неужели не видно, что в случае с Порошенко – дело не в Порошенко? Эта сила будет жить и костенеть многие годы и десятилетия после него, кто бы ни встал на его место. В случае с Зеленским – дело именно в Зеленском, потому что это нечто бОльшее, чем просто "х@хлофильм".

Это действия, имеющие реальный состав преступления. Реальный, состоящий из каждого факта давления на силовые структуры. Из каждого факта пренебрежения Законом. Из каждого плевка на Конституцию.

Так что сравните и поймите – то, что не рождено для проигрыша, не может проиграть по определению. И я не про арест сейчас совершенно. Единомышленники меня поймут.