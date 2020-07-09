Порошенко назвал скандал с ГБР “катастрофой для власти”

Заявление руководителя группы следователей Государственного бюро расследований (ГБР) Олега Корецкого о том, как расследовались дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, – катастрофа для власти.

Об этом Порошенко заявил 9 июля в эфире телеканала "Украина", видео включения политик разместил в Facebook.

"Это катастрофа для действующей власти. Меня точно нельзя заподозрить в хорошем отношении к руководителю группы, который 14 месяцев издевался над всей нашей командой. Когда уже такой стопроцентно человек действующей власти, президента Зеленского, вина которого – он еще не член "95 Квартала" (все остальное он имеет), – утверждает, что он требует закрытия всех уголовных дел и жалуется на давление адвоката Януковича Бабикова и генерального прокурора Венедиктовой", – сказал Порошенко.

Он заявил, что Бабиков и Венедиктова по заданию Зеленского пытаются привлечь его к ответственности.

"Желание есть привлечь (у гаранта), а не за что. И это на самом деле Уотергейтский скандал. Это преступление. Преступление, которое совершил действующий президент", – сказал пятый президент Украины.

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