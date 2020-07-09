Порошенко назвал скандал с ГБР “катастрофой для власти”
Петр Порошенко сравнил скандал вокруг ГБР с Уотергейтским.
Заявление руководителя группы следователей Государственного бюро расследований (ГБР) Олега Корецкого о том, как расследовались дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, – катастрофа для власти.
Об этом Порошенко заявил 9 июля в эфире телеканала "Украина", видео включения политик разместил в Facebook.
"Это катастрофа для действующей власти. Меня точно нельзя заподозрить в хорошем отношении к руководителю группы, который 14 месяцев издевался над всей нашей командой. Когда уже такой стопроцентно человек действующей власти, президента Зеленского, вина которого – он еще не член "95 Квартала" (все остальное он имеет), – утверждает, что он требует закрытия всех уголовных дел и жалуется на давление адвоката Януковича Бабикова и генерального прокурора Венедиктовой", – сказал Порошенко.
Он заявил, что Бабиков и Венедиктова по заданию Зеленского пытаются привлечь его к ответственности.
"Желание есть привлечь (у гаранта), а не за что. И это на самом деле Уотергейтский скандал. Это преступление. Преступление, которое совершил действующий президент", – сказал пятый президент Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пятый президент Украины рассказал о том, что руководитель следственной группы ДБР Олег Корецкий, который возглавлял расследование, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко.
Также Корецкий заявил, что бывший адвокат Януковича, заместителя директора ГБР Александр Бабиков требовал от следователей вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что знал об отсутствии состава преступления в деле.
Кроме того Корецкий заявил, что в так называемом "деле Прямого канала" была поставлена задача ареста телеканала, и такие указания давал первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков.