Порошенко на встрече с семьями погибших патриотов осудил вторжение силовиков в музей Революции Достоинства

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко извинился перед семьями погибших Героев Небесной Сотни и осудил вторжение силовиков в музей их памяти.

Соответствующую позицию он высказал во Львове на встрече с родными патриотов, отдавших свои жизни за европейское будущее страны, сообщает пресс-служба "ЕС".

"Я здесь, чтобы поблагодарить вас и извиниться, что сейчас на государственном уровне День Достоинства и Свободы отмечается не так, как пять лет до этого. Уверяю вас – это ненадолго. Мы ни в коем случае не дадим уничтожить память, уничтожить украинство, государственность, уничтожить то, что уже есть в нашей истории – это память о Героях Небесной Сотни", – сказал пятый президент.

Участники встречи выразили возмущение обысками силовиков в Музее Революции Достоинства Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Участники встречи выразили возмущение обысками силовиков в музее Революции Достоинства. "Страна живет символами. У нас есть свои символы и наша встреча здесь – это символ приоритетов, которые важны для нашей команды. Они живут своими символами. Это же не просто какой-то следователь подписал обыск – это позиция Зеленского", – отметил Порошенко.

Мать Героя Небесной Сотни Романа Вареницы с Новояворовск Анна Вареница рассказала, что ей больно видеть то, что происходит в Украине.

"Очень тяжело вспоминать те события, но еще труднее смотреть на все то, что сейчас творится. Отпустили "беркутов" в 2019 году. Мы ходили на все те суды, и в 2019 году для нас снова вернулись те события 2014-го года. Шесть лет продолжался суд и потом так сделать – отпустить тех "беркутов"... Сейчас уже исследовано и мы знаем, кто убил нашего сына. Один из тех, кого отпустили, Абровськин – сейчас обнаружили, что он из своего оружия убил и ранил 40 человек 20 февраля. И его отпустили", – отметила она.

"Мы ходили на те суды и они себя вели так, будто ничего человеческого в тех ребятах не осталось. Они вели себя, как звери, и очень обидно нам было, что они не поняли своей вины. Они ни разу не попросили прощения", – рассказала мать погибшего героя.

"Мы не должны складывать руки, не терять любви и веры в Украину. Бороться, так как мы боремся против реванша, так как боремся против того, чтобы клика Януковича возвращалась к власти", – подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители пришли с обысками в Национальный музей Революции Достоинства 19 ноября. Причиной названо возможное злоупотребление служебным положением.