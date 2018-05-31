Порошенко на Книжном Арсенале искал тукони

Президент Украины Петр Порошенко посетил интерактивную VR-инсталляцию для детей “Знакомство с тукони” на Книжном Арсенале.

Тукони - лесные жители, придуманные львовской художницей Оксаной Булой. Сначала персонажи появились на открытках, а потом перекочевали в литературу. Совместными усилиями “Видавництво старого Лева”, украинский проект New Cave Media, благотворительный проект ЛакіБукс и команда Книжного Арсенала создали виртуальную реальность, в которой с тукони могут познакомиться все желающие.

Инсталляция заинтересовала Президента Украины, который по традиции пришел на открытие книжной выставки. Надев VR-очки Петр Порошенко поначалу растерялся и спросил, кого он должен искать. Но уже через несколько секунд увидел Тукони, который вышел из леса поздороваться с Президентом.

Также Петр и Марина Порошенко посетили стенд ЛакіБукс.

Этот проект уже год занимается издательством и бесплатным распространением научно-популярных книг для подростков на украинском языке. Тысячи экземпляров переводной и украинской литературы в рамках проекта пополнили библиотечные фонды и интернаты Востока и Юга Украины.

В этом году на Арсенале ЛакіБукс презентует первую украинскую книгу для подростков про биотехнологии авторства биолога и врача Алины Штефан. Вместе с тем проект стал генеральным партнером всей детской программы Книжного Арсенала.

Президентская чета активно общались с юными посетителями стенда. Увидев 9-летнюю Софию, которая на стенде Лакі Букс рассматривала что-то в микроскопе, Президент узнал, что девочка собирается стать химиком.

Познакомиться с тукони, увидеть ДНК и узнать, как выглядят органические клетки под микроскопом можно в правом крыле Книжного Арсенала все дни работы выставки.