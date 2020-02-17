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17 февраля • обновлено в 07:06
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Порошенко может говорить с сытой Европой на ее языке

1.6т

Весовая категория.

Чем отличается "барыга" от "народного президента"? Ну, как минимум своим политическим весом на мировой арене. Тот случай, когда твое слово что-то значит - в отличие от слов того, кто весело щебечет отсебятину, нужную только ему самому, а не окружающим.

Есть хороший совет: пиши (или говори) о том, что важно слушающим тебя, читающим тебя, а не тебе лично. Никого не интересует, что ты устал, либо соскучился по семье, по сцене или не выспался. Это абсолютно никому не интересно, кроме фанатиков в сети или на концертах. Лидер должен приезжать и говорить о том, что может заинтересовать общество, и тогда он - Лидер. А не временщик, внутренне не перестроившийся.

Кстати, Путин на таких площадках (вернее его представители, сам-то он не любит вылазить из скорлупы) если что-то обещает, то делается это на фоне угрозы, прямой или завуалированной. Напасть, кинуть на деньги, запретить своим туристам у тебя отдыхать, раздавить твои яблоки бульдозером и прочее подобное.

Новости
Опять во всем виноват Порошенко?

Порошенко - бизнесмен, и с сытой Европой может и умеет говорить на ее языке, и если бы не война с Россией - Украина продолжила бы принимать инвесторов как минимум под слово Порошенко. Чего не скажешь о нашей действующей власти, которая может обещать няньку для бизнеса, но этому слову никто не верит. Только и остается, что говорить о себе любимом, жаловаться на нехватку времени и сил и обещать несбыточное. Между прочим, без стратегии нет качественной тактики - в нашем случае его действия хаотичны, беспорядочны и нецелесообразны.

Поехал, что-то рассказал, бюджетные деньги потратил, а толку - ноль. Тот случай, когда приставка "народный" не добавляет результативности.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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bregovich mark
bregovich mark
Рашашвальгельминты,шото мало вас?Офис не открыли????В очереди мучаетесь глисты.
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
А помните ещё видосы где Порошенко повторял без конца как инвестор голосует: долларом, евро, йеной.
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Обожаю видосы Шария про Порошенко. Например как он за забором Белого дома давал «пресс конференцию», или про его «переговоры» в Пентагоне. А вспомните встречу с Трампом. Порошенко такой нелепый везде :-)
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