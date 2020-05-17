Порошенко мощно обратился к украинцам в День памяти жертв политрепрессий

Пятый президент Украины Петр Порошенко мощно обратился к украинцам в День памяти жертв политических репрессий. Он напомнил: в годы Большого террора коммунистический режим уничтожил миллионы людей. И это должно стать предохранителем от попыток вернуть "русский мир" на украинские земли.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook, вспомнив, в частности, об одном из мест массовых казней - Быковнянском лесе.

"Ученые говорят, в Быковнянском лесу в течение страшных лет Великого террора нашли свой последний приют от 30 до 100 тысяч замученных украинцев. Каждый раз, когда бываю там, чувствую, что земля пропитана кровью, а крики жертв застряли в ветвях деревьев, - и ужасаюсь от осознания величины совершенного преступления", - написал Порошенко.

"Специальные нужды" - официальная цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Так большевики скрывали свои ужасные преступления. На самом деле этому лесу суждено стать настоящим "украинским некрополем", - добавил политик.

Порошенко отметил: в Быковне нашли свой последний приют представители различных социальных слоев, национальностей и статусов: во времена террора "машина смерти" молола всех без разбора.

"Интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых "чисток", бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многие другие народы, к сожалению, до сих пор не установленных людей покоятся в этом скорбном месте", - констатировал пятый президент Украины.

Он убежден: о страшном преступлении коммунистического режима украинцы должны помнить, чтобы больше никогда не допустить повторения подобной трагедии.

"Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним", - написал Порошенко.

Напомним, День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Введен этот памятный день Указом Президента Украины с 2007 года.

По отдельным подсчетам, количество украинцев, ставших жертвами правления большевистско-коммунистического режима в 1920-1980-х годах может измеряться миллионами. За это время на территории Украины было арестовано по меньшей мере 1,5 миллиона человек, значительная часть из них была расстреляна. Через лагеря, каторгу, ссылку и принудительное лечение в психиатрических заведениях прошли около 3 миллионов украинцев.