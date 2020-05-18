Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа напомнил, что оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы – аресты и репрессии.

На своей странице в Facebook он написал, что десятки лет крымскотатарский народ вел борьбу за возвращение на родную землю. С начала независимости Украины началось возрождение и для крымских татар. Порошенко отметил, что для нынешней власти вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня, и призвал вынести на рассмотрение парламента законодательные инициативы, разработанные совместно с Меджлисом крымскотатарского народа.

"Более чем три четверти века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва развязала геноцид крымских татар. Несмотря на время, наша историческая память жива. Боль крымских татар – это боль всех украинцев. Целый народ оговорили, ограбили, разлучили с Родиной. Кого не уничтожили, кто остался в живых – загнали в зоны спецпоселения на полупустынных территориях Центральной Азии, Урала и Сибири", – отметил он.

Порошенко напомнил, что десятилетиями крымскотатарский народ вел смелую и настойчивую борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю.

"Его поддерживали лучшие сыновья украинского народа, как, например, генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Однако российская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания. На днях, в 76-ю годовщину подписания постановления, согласно которому и началась депортация, российские оккупанты подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, огромный портрет Сталина. Это открытое издевательство следует трактовать только как угрозу крымскотатарскрму народу от Кремля: "Можем повторить", – отметил пятый президент.

Он подчеркнул, что вопрос освобождения Крыма с российской оккупации исчез из повестки дня нынешней власти.

"Какая же реакция украинской власти? Как будто воды в рот набрали. Вопрос освобождения полуострова вообще исчез с повестки дня. Как и вопрос о создании крымскотатарской национально-территориальной автономии. Я сам инициировал создание рабочей группы, которая разработала соответствующие изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти наработки необходимо вынести на рассмотрение Верховной Рады. Фракция "Европейская Солидарность" и, надеюсь, другие фракции поддержат законопроекты, разработанные рабочей группой, в которой участвовал Меджлис крымскотатарского народа. Это и изменения в Конституцию и законы о коренных народах, статус крымскотатарского народа", – написал он.

Порошенко заверил, что право крымских татар жить в Украине будет восстановлено.

"Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Крым – это Украина! Слава непокоренному крымскотатарскому народу! Слава Украине!", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко мощно обратился к украинцам в День памяти жертв политических репрессий. Он напомнил: в годы Большого террора коммунистический режим уничтожил миллионы людей. И это должно стать предохранителем от попыток вернуть "русский мир" на украинские земли.