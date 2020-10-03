Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией

Пятого президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее обнаружили коронавирус, 3 октября госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Экс-глава государства находится в столичной больнице. Об этом сообщила супруга политика Марина Порошенко, а также опубликовано на странице "Европейская Солидарность" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

COVID-19 также подтвердили у его дочери.

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных на коронавирус. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", – рассказала Марина Порошенко.

Она также отметила, что ситуация в больницах – крайне плохая.

"Прошло полгода – власть никаких выводов не сделала. И вот результат: врачи уже на грани истощения, хотя делают все возможное. В больницах не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. А из специального фонда АнтиCOVID не закуплено ни одного аппарата ИВЛ", – сказала жена Порошенко.

Она также пожелала украинцам быть здоровыми.

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