Порошенко госпитализировали из-за коронавируса

Пятого президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее обнаружили коронавирус, 3 октября госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Экс-глава государства находится в столичной больнице. Об этом сообщила супруга политика Марина Порошенко, а также на странице "Европейская Солидарность" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

COVID-19 также подтвердили у его дочери.

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных на коронавирус. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", – рассказала Марина Порошенко.

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