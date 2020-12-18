Порошенко – генералу Марченко: я счастлив, что доказана бессмысленность попыток выбить такого человека как вы

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с киборгом, генералом Дмитрием Марченко, который год назад вышел под залог из СИЗО, где находился по сфальсифицированным обвинениям.

Об этом сообщил сам Порошенко в своем Facebook, отметив, что рад был присоединиться к акции благотворителей для освобождения заключенного.

"Не верится, что уже прошел год, но я очень счастлив, что команда держится вместе в очень непростых условиях, и жизнь доказала абсолютную бессмысленность тех попыток и обвинений, которые люди с антимайдана, команда Януковича, команда негодяев применила для того, чтобы разрушить построенную армию. Для того, чтобы выбить такого человека как вы", – сказал Порошенко.

Пятый Президент отметил, что мало кто знает подробности боевого пути генерала Марченко. "Я вас благодарю и за ваши действия в Крыму, о которых мало кто знает. Для меня Изварино не пустой звук, там я попал под первый обстрел в апреле 2014 года. Помню ваши действия, и десантуру, и пехоту в Изваринском районе. В октябре старый терминал, и в ноябре – новый терминал. Мало кто понимает, что 70-80% времени в 2014-2015 годах вы провели именно в зоне АТО", – напомнил Порошенко.

Он также отметил, что не менее важной была работа по реформированию Минобороны. "К этим "авгиевым конюшням" разрушенного Министерства обороны все даже подступиться боялись, потому что оно затягивало, переваривали и выбрасывало. Волонтерский десант взял на себя смелость по моей просьбе. Я сказал, что это отнюдь не менее важно, чем быть на фронте, так как фронт был и там", – убежден пятый президент.

Он напомнил, как начинали реформирование системы вещевого и медицинского обеспечения. "И прославленная система питания и пищевого обеспечения, и закупка новых видов вооружения. Этот наш волонтерский десант наплодил себе столько врагов, занимая принципиальную государственную позицию", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что за последний год преследование участников АТО, ветеранов, волонтеров, героев Майдана стало системным.

"Если бы это был только ваш случай, или мой случай, а это и Рифмастер, и Таня Чорновил, и Маруся Зверобой, и София Федина. И прямые удары по волонтерам, добровольцам, военным. Последняя ситуация с генералом Назаровым, когда вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто непосредственно сбивал самолет, пытаются переложить ответственность. Кто потом после таких прецедентов будет защищать страну, когда за выполнение своих функций по обороне государства люди оказываются дискредитированы", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент выразил твердое убеждение, что все эти дела, как и дело Марченко, в конце концов развалятся. Он также напомнил, как год назад тысячи волонтеров собирали деньги на залог для боевого генерала.

"Даже вопрос не в том, что вы оказались на свободе, а насколько большое количество сотен, тысяч людей, которые считали, что это их дело, чтобы Марченко был на свободе – это было их личное и очень важное дело", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что когда будет возвращен залог, средства пойдут на помощь людям от пандемии коронавируса. "У нас есть важная программа обеспечения кислородом всех областей Украины. Надеюсь и держу кулаки для того, чтобы быстрее решили дело и передали эту позицию на полезные благотворительные цели", – сказал Порошенко.

"Досудебное следствие уже закончено. С адвокатами было принято решение подать иск об уменьшении залога. Я понимаю, что Украина сейчас в тяжелом состоянии, и у меня есть знакомые, которые умирают из-за того, что не хватает кислорода. Я знаю, что у вас есть фонд и он очень много помогает. Вижу, сколько вы делаете для страны. Я лично буду просить судью, чтобы вернул эти средства, чтобы вы могли их направить на спасение жизней людей, которые в этом нуждаются", – сказал Марченко.

"Я восхищаюсь вашей выдержкой, восхищаюсь вашей любовью к Украине. Я, господин генерал, прошу сохранять такое настроение. Легко никогда не было. Ни в Изварино, ни в ДАПе, ни в Министерстве обороны. Мы прошли там – преодолеем и сейчас. И будет у нас Рифмастер на свободе, и Кузьменко на свободе, и отобьем мы Таню Чорновил. Я оптимист, и все у нас будет хорошо", – подытожил Петр Порошенко.

Как известно, год назад Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку киборга, генерала Дмитрия Марченко, который по надуманным обвинениям находился в СИЗО. Суд назначил залог в размере 20 млн гривен. За три дня более три тысячи активистов собрали более миллиона гривен, остаток необходимой суммы внесла семья Порошенко.

Генерал Марченко отказывался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО. "Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", – отметил тогда Порошенко. 18 декабря 2019 генерал Марченко после внесения залога вышел из СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Петр Порошенко также высказался по делу генерала Назарова, назвав ее прецедентом, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.