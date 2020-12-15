Порошенко: еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ

Признание Православной церкви Украины мировым православием продолжается, и по крайней мере еще две церкви "находятся на очень коротком расстоянии" к этому.

Об этом в эфире программы "Зворотній відлік" на канале UA: Первый рассказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Почему это вообще стало возможным? Потому что ни Путин, ни Кирилл никогда не верили, что мы получим Томос. Но этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь одна из пятнадцати православных-сестер церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности, по крайней мере две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует", – отметил Порошенко.

Напомним: 15 декабря ПЦУ отмечает вторую годовщину своего появления. В этот день, в 2018 году, на объединительном Соборе в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

За два года ПЦУ признали 4 поместные церкви. Так, Православная Церковь Эллады признала ПЦУ как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.

Также Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии ПЦУ.

Старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ.

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