Порошенко анонсировал доставку в Украину швейцарских тестов на антитела к коронавирусу

Состоялся очередной разговор пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном. В ходе беседы стороны договорились об углублении уже существующего сотрудничества по противодействию коронавирусу. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность за сотрудничество и важную помощь "Ля Рош" для преодоления угрозы распространения коронавируса в Украине.

"Уже в ближайшие дни в Украину прибудет первая партия комплектов тестов, закупленных Фондом Порошенко для проведения качественного диагностирования заболевания коронавирусной болезнью, которая будет распределена среди лабораторий большинства пострадавших от коронавируса областей. Речь идет о тестах, позволяющих определить наличие иммунитета к коронавирусу", - отмечено в сообщении.

Лидер "Европейской Солидарности" проинформировал собеседника о мерах, предпринимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

"Достигнута договоренность об углублении сотрудничества между Всеукраинской благотворительной организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и "Ля Рош" в деле противодействия коронавирусу в Украине. Глава компании "Ля Рош" высоко оценил благотворительную деятельность Петра Порошенко в обеспечении украинских медицинских учреждений необходимыми средствами для эффективной борьбы с коронавирусом в Украине", - сообщают в "ЕС".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Фонд Порошенко, корпорация "Рошен" и партийцы "Европейской Солидарности" активно включились в противодействие распространению пандемии коронавируса. В частности, усилия команды Порошенко были направлены на ремонт неисправных ИВЛ, закупку защитных костюмов и очков, а также медицинских масок.

Кроме того, "Европейская Солидарность" последовательно отстаивает необходимость внедрения страхования от коронавируса для медицинских работников. Ведь согласно статистике, каждый пятый больной с подтвержденным диагнозом COVID-19 - медик. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за низкой обеспеченности украинских больниц средствами защиты.