Осенью 2018 года президент Порошенко подписал законопроект №7071, который должен был серьезно усложнить жизнь иностранцам посещавшим Крым. После этого любые иностранные граждане, которые решили в недозволенный способ попасть на полуостров (не через пешеходную зону на границе с Херсонской областью), рисковали попасть в тюрьму, оказавшись в Украине.

Но доказать вину украинским силовикам будет не так уж и просто, поскольку незаконное посещение Крыма никто официально не фиксирует. Этот закон был рассчитан больше на публичных лиц, на звезд шоу-бизнеса и на медиа-персон. Тем, кто решил подзаработать на аннексии Крыма грозит "лишение свободы на срок до 3 лет". Теперь их могут не только выдворить из страны, но и арестовать. И это закон. Но выяснилось, что этот закон не для всех абсолютен.

Выяснилось, что в новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Видео выступления Dr. Alban опубликовано в Фейсбуке "Квартала 95" и не является секретом. Сам нарушитель закона написал в Instagram:

- Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину.

Поздравляю всех нас. После разрешения въезжать в Украину Добронравову из "Сватов", который выступал в Крыму, последовало разрешение и Dr. Alban, который тоже выступал в Крыму. И произошло это при личном участии президента Зеленского. Новый тренд запущен. Закон для врагов, а своим все? Получается, что мы теперь живем по цитате из бессмертного произведения Оруэлла "Скотный двор" - Все животные равны, но некоторые равнее.

И в это же время в США продолжают отменять концерты российского джазмена Игоря Бутмана, поддержавшего аннексию Крыма. Запланированное мероприятие исчезло из календаря клуба Blue Llama Jazz после того, как местные активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции музыканта. Они отметили его поддержку агрессивной политики России против Украины, а также то, что Бутман был доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах в 2018 году. В США считают, что Крым - это Украина, а те кто поддержал его аннексию или выступали там - должны быть подвергнуты обструкции. А у нас? У нас есть закон, но он нарушается.

Это об самоуважении и об отношении к аннексии Крыма. Не на словах, а на деле. Думаю, что теперь и Пореченкова с Охлобыстиным можно запускать в Украину? У них, правда, нет такой индульгенции, как участие в "Сватах" или в новогоднем шоу "Квартала", но тоже можно что-то придумать. В общем все, как в поговорке - "Два мира, два Шапиро". Хотя, какая разница? Да? Или все же есть разница?

И я очень хочу, чтобы народные депутаты, которые у меня во френдах или меня читают написали запрос в СБУ на каком основании в Украину пускают тех, кто является нарушителем закона и кто этому поспособствовал. И пусть опубликуют ответ. Это важно для каждого из нас, если мы хотим жить в государстве, а не в симулякре. Если ты сам не защищаешь свою страну и ее интересы, то тебя никто не будет уважать и защищать тебя тоже никто не будет.

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