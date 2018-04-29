Поразил полмира: Порошенко похвастался украинским авиагигантом

Президенет Украины Петр Порошенко показал "великана" украинской авциации самолет АН-77, рассказав о его мощи (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, Порошенко заявил, что гордится высокотехнологичными разработками украинских авиастроителей. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Представьте себе, Украинский великан АН-77 нужно всего 350 метров взлетной полосы, чтобы оторваться от земли. Этот красавец на днях открыл в Турции масштабное авиашоу Eurasia-2018", - отметил Порошенко.

"Мы гордимся высокотехнологичными разработками наших авиастроителей!", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", украинские самолеты Ан-178 и Ан-77 стали главными участниками масштабного авиашоу "Евразия-2018" в Турции.