"Поражены смелостью": в Чернигове женщина одолела вора

В Чернигове отважная женщина схватила вора и задержала его до приезда правоохранителей.

"Женщина схватила преступника и силой удерживала его до приезда полиции. Местная жительница стала свидетелем ограбления молодой девушки. Не медля, она схватила вора и не давала ему бежать", – сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Неудачливый вор уговаривал стойкую местную жительницу его отпустить. Он пытался вырваться из рук и даже предлагал деньги.

"Поражены смелостью и силой героини. Спасибо за неравнодушие!" – резюмировали в полиции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сотрудники СБУ выдворили из Украины влиятельного грузинского "вора в законе".