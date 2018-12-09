''Поражение сердца, печени и почек'': появились тревожные данные о Сенцове

У украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. Длительная голодовка Олега Сенцова, по словам адвоката, не прошла бесследно.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно!" — сказал адвокат.

ТАСС

По словам Динзе, режиссер находится в тюремной больнице на лечении, при этом он ведет переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.

Олег Сенцов ФСИН

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. Однако уже 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер ее прекращает.

25 октября украинский режиссер Олег Сенцов получил престижную премию “За свободу мысли” имени академика Сахарова.