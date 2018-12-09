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''Поражение сердца, печени и почек'': появились тревожные данные о Сенцове

1.3тЧитать материал на украинском

У украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. Длительная голодовка Олега Сенцова, по словам адвоката, не прошла бесследно.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно!" — сказал адвокат.

''Поражение сердца, печени и почек'': появились тревожные данные о Сенцове

ТАСС

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По словам Динзе, режиссер находится в тюремной больнице на лечении, при этом он ведет переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

ФСИН

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. Однако уже 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер ее прекращает.

25 октября украинский режиссер Олег Сенцов получил престижную премию “За свободу мысли” имени академика Сахарова.

Персона
Олег Сенцов
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Премию Сахарова дали, а нужно было Гиннеса ,за самую длительную в истории человечества "голодовку" (150 дней)после которой ,голодавший остался жив)))
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