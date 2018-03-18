"Пора запускать карасей": появилось показательное видео состояния дорог в Украине

В сети появилось видео, подтверждающее ужасное состояние дороги в городе Смела Черкасской области (чтобы посмотреть его, доскрольте страницу до конца).

На нем видны огромные ямы, которыми испещрена проезжая часть, все они заполнены растаявшим снегом. Ролик опубликовал журналист Виталий Червоненко на своей странице в Facebook.

"Есть плохие дороги, очень плохие, и дорога в Смеле. Это городская часть "трассы" Киев—Днепр. Писец полный. Самая жесть на последней минуте", — пишет он.

Видео, размещенное Червоненко, вызвало большой резонанс в сети и собрало более 3 тыс. просмотров. Кроме того, пользователи оставили под ним много возмущенных комментариев.

"На таких дорогах надо позволять принимать "Тайну Смелы" (вероятнее всего, речь идет о водке. — Ред.), чтобы нервы целее были", "На некоторые участки пора карасей запускать", "Уже завелись, пожалуй", "Какие караси, там ихтиандр сидит", "Я знаю эту дорогу, 16 лет ней езжу — проклятое место", "Из всех возможных дорог в Украине именно эту буду помнить всегда. Круче ничего не видела", "Это в моем списке дорога №1 на выживание", — пишут они.

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Владимир Гройсман инициировал аудит качества дорог в Украине и призвал привлечь к ответственности те подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили ремонтные работы.