"Пора взять пример с французов": Ницой выступила с пронзительной речью об "украинском Нотр-Даме"

Украинская писательница Лариса Ницой на фоне Софиевского собора в Киеве обратилась к украинцам с призывом хранить воспевать святыню, напомнив о страшных событиях в парижском Нотр-Даме.

Соответствующий ролик появился на ее странице в Facebook. Она рассказала об истории обоих зданий. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Писательница напомнила, что София Киевская была построена на более чем 120 лет раньше, однако не получила такой же известности.

Лариса Ницой

"Французский народ построит позже свою святыню, воспоет ее в песнях, напишет о ней книгу, снимет фильмы, поставит оперу и влюбит в нее весь мир. А что сделали мы, украинцы, для своего собора, который древнее, чем Нотр-Дам?" – заявила она.

Она призвала взять пример с французов и наконец-то проявить трепет к украинскому собору.

Скриншот из видео

"Нам нужно начать воспевать и восхвалять свое. Писать детективы и любовные романы, сочинять стихи и оперы. Нам пора влюбить весь мир в наши святыни, в наших героев! Потому что нам есть, в кого влюблять. Пора взять пример с французов. Сделать так, как сделали они", – резюмировала Ницой.

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