''Пора наступать'': Ницой призвала ударить по Венгрии

На Закарпатье сохраняется угрожающая ситуация в действиях Венгрии относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому Киев должен пойти в "наступление".

"Конечно, по моему мнению, эта ситуация давно готовится. Я об этом начала говорить еще два года назад, и у меня была жесткая, открытая переписка в СМИ с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем, который мне написал, что я нагнетаю обстановку. А я ему написала, что он уже побывал губернатором в тех областях, которые отошли к так называемым "республикам". И есть опасность, что и эту область он упустит", - заявила в интервью OBOZREVATEL украинская писательница Лариса Ницой.

Писательница уверена, что Венгрия выдает гражданам Украины в Закарпатье свои паспорта, нарушая законодательство.

"Раньше для получения паспорта нужно было, чтобы в Венгрии были родственники, надо было доказать свои венгерские корни, знание языка, а на сегодняшний день мне рассказывают сами закарпатцы, что можно просто им написать письмо или прийти и выразить устно, что ты интересуешься Венгрией, венгерской культурой. И этого достаточно для того, чтобы по тебе начали процедуру оформления их паспорта. Об этом говорят обычные люди на улице", - сообщает она.

Ницой удивлена отсутствием реакции украинской власти на такие вопиющие действия со стороны соседнего государства.

"Они заняли оборонительную позицию, а давно уже надо наступать. Давно пора наступать, потому что на нашу территорию залезли, сначала Москва в Крыму и на востоке, а сейчас Венгрия начинает мутить в Закарпатье, что это за пересмотр границ? Международными законодательствами запрещен пересмотр границ стран", - говорит писательница.

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По ее словам, Украине нужно ограждать себя, и в зародыше решать все намеки на возможную опасность ее территориальной целостности.

"На Закарпатье есть уже не зародыш, а острая ситуация. Когда граждане не знают языка и не хотят знать. О чем это говорит? Сегодня они не хотят знать языка, завтра они не захотят знать нашей культуры, а послезавтра они и Украины не захотят знать. Этого допустить нельзя", - считает Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула с Берегового. Со своей стороны Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.

Между тем российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья, которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса.