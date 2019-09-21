Популярный украинский курорт заполонили гигантские медузы: видеофакт

Пляжи Азовского моря в конце августа-начале сентября заполонили тысячи медуз.

В Бердянске из-за сильных приливов и штормов морских обитателей выносило прямо на берег. Контакт даже с мертвой медузой весьма болезнен. На одном из пляжей Бердянска отдыхающие запечатлели настоящего монстра, сообщает "Наше місто".

В бархатный сезон пляжи Бердянска все ещё полны отдыхающих. Тысячи курортников наслаждаются последними теплыми днями. Но скользкие морские обитатели тоже никуда не делись. Метровая медуза плавала прямо рядом с отдыхающими, ее сняли на видео очевидцы.

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Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Facebook Богданы Чернявской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".

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