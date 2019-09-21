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21 сентября • обновлено в 11:05
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Популярный украинский курорт заполонили гигантские медузы: видеофакт

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Пляжи Азовского моря в конце августа-начале сентября заполонили тысячи медуз.

В Бердянске из-за сильных приливов и штормов морских обитателей выносило прямо на берег. Контакт даже с мертвой медузой весьма болезнен. На одном из пляжей Бердянска отдыхающие запечатлели настоящего монстра, сообщает "Наше місто".

В бархатный сезон пляжи Бердянска все ещё полны отдыхающих. Тысячи курортников наслаждаются последними теплыми днями. Но скользкие морские обитатели тоже никуда не делись. Метровая медуза плавала прямо рядом с отдыхающими, ее сняли на видео очевидцы.

Увидеть видео можно тут

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Популярный украинский курорт заполонили гигантские медузы: видеофакт

Скриншот из видео

Популярный украинский курорт заполонили гигантские медузы: видеофакт

Скриншот из видео

Популярный украинский курорт заполонили гигантские медузы: видеофакт

Скриншот из видео

Популярный украинский курорт заполонили гигантские медузы: видеофакт

Facebook Богданы Чернявской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".

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Темы
Отдых Летний отдых
Место
Украина Бердянск
Теги
Азовское море туризм
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Ну хоть кто то на этих пляжах отдыхает)!
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