Популярный украинский курорт заполонили гигантские медузы: видеофакт

Пляжи Азовского моря в конце августа-начале сентября заполонили тысячи медуз.
В Бердянске из-за сильных приливов и штормов морских обитателей выносило прямо на берег. Контакт даже с мертвой медузой весьма болезнен. На одном из пляжей Бердянска отдыхающие запечатлели настоящего монстра, сообщает "Наше місто".
В бархатный сезон пляжи Бердянска все ещё полны отдыхающих. Тысячи курортников наслаждаются последними теплыми днями. Но скользкие морские обитатели тоже никуда не делись. Метровая медуза плавала прямо рядом с отдыхающими, ее сняли на видео очевидцы.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Facebook Богданы Чернявской
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".
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