Популярный лоукостер устроил коллапс в аэропорту Барселоны: детали скандала

Популярный в Украине лоукостер SkyUp угодил в новый скандал из-за серьезной задержки рейса в аэропорту Барселоны (Испания).

Туристам, которые возвращались домой из отпуска, пришлось томиться в очереди целых восемь часов, рассказала клиентка компании Анна Фионик на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Авиакомпании SkyUp Airlines не понадобится Барышевский суд и "нечестная конкуренция". Перевозчик уничтожит себя сам, отношением к пассажирам. Как-то понадеялась на лучшее и верилось в то, что постоянные траблы у авиакомпании нас не коснутся. Коснулись. Выезжая в пять утра в аэропорт Барселоны, узнали, что рейс переносят на пять часов. При этом время регистрации на рейс осталось в соответствии с изначальным временем вылета – 8.45 утра. То есть – остаться и еще поспать, так как вылет перенесли, не вариант. Зарегистрироваться и поехать гулять в Барселону – тоже нет. От руки – впервые такое вижу, фото есть – на посадочном талоне написали ориентировочное время вылета 13.00 по местному времени", – рассказывает женщина.

По ее словам, регистрировали пассажиров очень медленно и долго. Поэтому люди, которым пришлось встать в четыре утра, были вынуждены полтора часа изнывать в очереди. Многие из них были с маленькими детьми.

"По итогу оказалось, что после регистрации (да, кстати, онлайн-регистрации у самого национального в мире лоукоста нет, только через стойку и очередь) времени на поездку в город не оставалось. Два часа на дорогу туда-обратно, учитывая пробки – смысла не было. Ведь мы все еще верили, что вылетим в Киев в час дня (наивные). Один из самых неприятных моментов – отсутствие информации. Только то, что накалякано в посадочном талоне. На всех табло весь день наш рейс значился с временем вылета 8.45 и припиской – обратитесь к своему перевозчику. Персонал аэропорта настроен к пассажирам SkyUp с явным раздражением", – вспоминает пассажирка рейса.

Табло с временем вылета рейса SkyUp Facebook Анны Фионик

Фионик добавила, что посадка была заявлена на 12.20, но в итоге у гейта людям пришлось толпиться еще полтора часа (следовательно, время вылета 13.00 стало автоматически неактуальным). Но и на этом испытания украинских туристов не закончились. Когда они наконец-то попали на борт, то два часа сидели в наглухо закрытом "Боинге" в ожидании взлета. В конечном итоге это произошло только в 16.00, а в Киеве борт сел только в 20.05. Таким образом, людям пришлось промаяться в очередях и неведении почти восемь часов.

"В мессенджере представительство компании в Facebook мне ответило, что задержка связана с "операционной причиной". В самолете стюардессы сказали, что они не знают, что это значит. На борту пилот объявил, что задержка связана с какой-то ротацией – опять же, при чем здесь мы?! Потом сказал, что с "работой аэропорта Барселоны". Затем, уже когда томились в ожидании выезда на взлетку, сказал, что еще 15 минуточек, потом еще часик – в связи с лесными пожарами в Европе. Мол, все ждут, и никто не взлетает", – пишет возмущенная пассажирка.

Объяснение авиакомпании Facebook Анны Фионик

Вместе с тем, отметила она, в это время люди снимали на видео, как один за одним взлетают самолеты разных авиакомпаний, в том числе – Барселона-Киев Ryanair. Рейс проверили по программе авиарадар и оказалось, что он прилетел раньше, чем SkyUp.

"За почти восемь часов ожидания нас угостили стаканом кофе и сомнительной засохшей булкой. О ценах на еду и напитки в европейском аэропорту писать не буду. На борту питание платное, и то изголодавшиеся сограждане размели то, что было, еще до взлета. Но дело не в деньгах, конечно, а в испорченном последнем дне путешествия и томительных часах ожидания после того, как поспал всего несколько часов. Мы даже оценили кресла в терминалах в Борисполе, без подлокотников, на которых можно удобно бомжевать, а тут даже негде прилечь", – подытожила женщина, отметив, что никому не посоветует летать этим лоукостом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp. В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией.

Позже выяснилось, что жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая указана в качестве истца в постановлении Барышевского районного суда, приостановившего лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, не имеет к этой компании никакого отношения.

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