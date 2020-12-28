Популярные европейские курорты начали закрывать из-за коронавируса

В Европе популярные горнолыжные курорты начали закрывать из-за коронавируса: в одних странах из-за карантина, в других – из-за большого количества туристов.

В Австрии причиной ограничения или закрытия стал именно наплыв отдыхающих, пишет Deutsche Welle. Так, в воскресенье, 27 декабря, закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земле Каринтия.

Также на выходных из-за большого количества желающих покататься на лыжах и невозможности обеспечить социальную дистанцию между ними и закрыли трассу на курорте в Земмеринге в Нижней Австрии.

Сообщение о большом количестве отдыхающих поступали из австрийских горнолыжных курортов Хинтерстодер, Вурцеральм и Касберг. Из-за сложившейся ситуации местные власти и администрация курортов начали вводить ограничения на посещение.

Ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса были введены на выходных, 26 и 27 декабря. Не работали известные турецкие горнолыжные центры Эрджиес, Паландокен и другие, пишет lowcost.ua.

Польша с 28 декабря 2020-го по 17 января 2021 года ввела общегосударственный локдаун. Об этом сообщили на сайте польского правительства. Согласно новым правилам, горнолыжные курорты в этот период на территории страны будут закрыты.

В то же время в Швейцарии сотни британских туристов, подлежащих 9-дневному карантину из-за обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса, тайно вернулись на родину. Это произошло в курортном городке Фербир, пишет DW.

Согласно распоряжению местных властей, на карантине должны были остаться 420 человек, прибывших из Великобритании, в том числе граждане Швейцарии. Однако 50 из них исчезли сразу же после сообщения о необходимости изоляции. По состоянию на 27 декабря, из 370 туристов, которые должны быть на карантине, в Фербире находилось менее 12 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Польша на фоне общенационального локдауна ввела новые правила въезда в страну для граждан Украины. Они вступили в силу с 28 декабря.

Новые правила касаются нескольких категорий граждан, в том числе семей, родственников, лиц с правом на жительство, а также тех, кто едет на работу.