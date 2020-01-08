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8 января • обновлено в 21:41
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Популярное направление: на родину Зеленского запустили больше поездов

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Периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити №740 Киев – Кривой Рог с 23 января будет увеличена до ежедневных поездок.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци". Сейчас этот поезд курсирует через день.

"Скоростной поезд Интерсити №740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09. В обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется в 6:15 и прибывает в Киев в 11:53", – говорится в сообщении.

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Поезд Киев - Кривой Рог курсировать ежедневно

Поезд Киев - Кривой Рог курсировать ежедневно

Укрзализныця

Как отметила пресс-служба, соответствующие изменения позволят улучшить сообщения мощного промышленного центра со столицей. Кроме того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на Николаевщине прямо на ходу загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков – Херсон. Машинист и проводники не смогли самостоятельно потушить возгорание.

  • новый поезд, который курсирует с главного железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь, 7 января сломался в дороге и совершил вынужденную остановку.

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Автор
Марина Погорилко
Тег
Укрзалізниця
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