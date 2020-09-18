Популярное лекарство от коронавируса может быть смертельно опасным – ученые

Карина Бондаренко Общество 06:54, 18.09.2020 Обновлено: 06:57, 18.09.2020

Антибиотик азитромицин, который часто используется для лечения коронавируса, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.

К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса, сообщает журнал JAMA Network Open. Они провели исследование, проанализировав данные о 44 млн пациентов, которые принимали препарат.

Выяснилось, что прием азитромицина с лекарствами, влияющими на электрические импульсы сердца – лекарства от давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты – на 40% увеличивает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

В качестве побочных эффектов ученые зафиксировали остановку сердца, обмороки, учащенное сердцебиение и сердечные приступы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Коста-Рики предложили использовать лошадей для производства терапевтических антител, которые будут в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарства на основе антител человека.

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