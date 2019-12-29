Популярная авиакомпания отменила десятки рейсов из Украины: как вернуть деньги

Авиакомпания Ernest Airlines временно прекратила продажи билетов на рейсы из Украины от 13 января из-за приостановления действии лицензии.

Такое решение вынесло Национальное управление гражданской авиации Италии до устранения соответствующих предписаний, которые не связаны с безопасностью полетов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сайт перевозчика.

"Лицензия может быть сохранена, если авиакомпания Эрнест С.п.А. выполнит предусмотренные действующим законодательством требования, после чего ENAC будет иметь основания отозвать свое решение. Мы прилагаем все усилия ради того, чтобы положение было отозвано. Тем временем, согласно принятого положения, продажа билетов была приостановлена на все рейсы, начиная с 13 января", - отмечается в заявлении Ernest Airlines.

Вернуть средства на приобретенные рейсы, которые запланированы от 13 января, можно, заполнив он-лайн форму.

Отметим, что компания выполняет рейсы по следующим направлениям:

Киев – Милан (Бергамо)

Киев – Милан (Мальпенса)

Киев – Неаполь

Киев – Болонья

Киев – Рим

Львов – Милан (Бергамо)

Львов – Венеция

Львов – Неаполь

Львов – Рим

Одесса – Рим

Авиаперелеты jeansstar.info

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