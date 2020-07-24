"Попросите Маска запустить ракету": Тимошенко высмеяли за пиар на строительстве дорог. Фото

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко принял участие в открытии участка дороги в обход Полтавы на трассе М-03 Киев – Харьков – Должанский. Однако его присутствие на таком мероприятии украинцы расценили как очередную пиар-акцию.

На сайте главы государства сообщили, что было сделано 5,5 км дороги, а сам Тимошенко заявил, что она "построена очень быстро, с нуля фактически "в чистом поле", но при этом имеет высокое качество". При этом он признал, что сам отрезок дороги сравнительно маленький.

Тимошенко открывал участок дороги под Полтавой. Фото - сайт президента Украины

Тимошенко открывал участок дороги под Полтавой. Фото - сайт президента Украины

Журналист Михаил Ткач в Facebook выразил свое недовольство пиаром Тимошенко.

"2020 год. Чтобы открыть одну дорогу с участием одного заместителя руководителя Офиса президента нужно 10 телекамер! Фотографы! Дрон! Можно еще Илона Маска попросить, чтобы запустил ракету и с ракеты снять красиво. Недорого будет", – возмутился он.

Тимошенко открывал участок дороги под Полтавой. Фото - Facebook Михаила Ткача

Тимошенко открывал участок дороги под Полтавой. Фото - Facebook Михаила Ткача

Другие пользователи сети обвинили Тимошенко в "любви к пиару", отметив, что его "слишком много" в информационном поле.

"Луцк – он. Дороги – он. Или это любовь к пиару, или в стране помимо него никто не работает?" "Пиар – наше все", "Причем тут Офис президента?" "От совка никак не сбежим", – пишут они.

Отметим, еще перед выборами президента Владимир Зеленский неоднократно высказывал свое недовольство тем, как первые лица страны пиарятся на подобных мероприятиях, уверяя, что его команда "не будет перерезать ленточки".

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Украины сделал заявление о том, что в Украине якобы строят быстрее, чем в Швейцарии, "просто делать все надо честно и вовремя".