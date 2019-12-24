"Поправляют здоровье после корпоратива": к Зеленскому в офис привезли тренажер. Фото

В здании Офиса президента Украины установили спортивный тренажер.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский журналист Роман Кравец.

"Руководство Офиса президента после корпоратива в "Парковом" решило поправлять здоровье. Теперь третьем этаже ОПУ стоит тренажер", – написал он.

На фото показан тренажер, на котором можно подтягиваться, отжиматься на брусьях и качать пресс. В каком именно кабинете поставлен тренажер не сообщается.

Спортивный тренажер Роман Кравец

Напомним, что фракция партии "Слуга народа" потратила на новогодний корпоратив порядка 1 млн грн, о чем заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко. Позже появились информация о ценах на блюда.

Украинская поп-дива Тина Кароль выступила на корпоративе депутатов из "Слуги народа", где спела для президента Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский активно занимается в спортзале, откуда даже обращается к украинцам в своих видео. Например, перед "нормандским саммитом" гарант записал очередное видеообращение, занимаясь на беговой дорожке.

Также глава государства часто постит в своих соцсетях фото с тренировок, чем вызывает негодование в сети. Порой Зеленский тренируется в зале с известными людьми.

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