''Пописай в стаканчик и надуй живот'': журналистка раскрыла ужасы порноиндустрии в Украине

Украинская журналистка решила показать, как работает индустрия порнофильмов в Украине, и сама устроилась актрисой.

Сотрудница "112 Украина" Кристина легко получила возможность изнутри увидеть мир взрослого кино. На себе она убедилась, что украинки хорошо котируются на рынке порноиндустрии. В целом, она получила письма от трех иностранных студий. Среди них и крупнейший производитель порнофильмов, компания из Канады.

Продукция рассчитана на богатых иностранцев, поэтому пообещали платить в долларах. Кристину такие условия вполне устроили, и уже на следующее утро она отправилась на работу.

Порноиндустрия в Украине

"И прежде чем приступить к работе – фотосессия. Журналистке делают несколько откровенных снимков. А еще надо придумать какой-то экстравагантный псевдоним – под собственными именами девушки не работают. На обычные имена клиенты не ведутся, надо с изюминкой. Никакой стажировки нет. Журналистку сразу отправляют на работу", – говорится в рассказе.

Рабочая смена длится 8 часов. Каждые три часа девушка имеет 10-минутный перерыв.

"Когда я увидела свое рабочее место, я была шокирована. Это большая двуспальная кровать, которая выглядит якобы чисто. Но на самом деле там было очень грязно. У каждой девушки закрепленная за собой простыня, и только эта простыня меняется, но там много волос, много грязи, пятен непонятного происхождения. Работать там неприятно", – ужаснулась Кристина.

Веб-моделью журналистка работала всю неделю – с каждым днем от нее требовали больше откровенности.

"Я работала на 9 сайтах, мужчины там со всего мира. В голове у этих мужчин очень много разных фантазий, и эти фантазии не всегда здоровые. Надуть живот, как будто ты беременная, и он на это смотрит и платит тебе за это 40 баксов. Также у меня было задание, когда мужчина из Германии просил меня надеть чулок на голову, я этого не делала, но он был готов платить за это 100 долларов. Есть еще худшие извращенцы, они просят пописать в стаканчик, их это возбуждает, они просят мастурбировать на камеру. То есть мужчины, которые платят деньги, от девушки, которая там сидит, требуют по максимуму", – объяснила Кристина.

При этом она резюмировала, что в этой слишком откровенной отрасли Украина рвется в мировые лидеры. Например, по количеству порносайтов она занимает 11 место.

Как сообщал OBOZREVATEL, секс начал постепенно уходить из жизни украинцев. Так, исследование, проведенное группой Рейтинг, показало, что он является источником радости только для каждого пятого взрослого жителя страны.

Оказывается, украинцы получают больше удовольствия от просмотра телевизора, интернета, путешествий, и даже от работы по дому.

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