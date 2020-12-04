1. Любопытно. Аэропорт Одессы отдали в эксплуатацию частной компании. Ну, отдали, и отдали, скажете вы. Но есть изюминка. Однажды было возбуждено уголовное дело об отчуждении имущества (коммунальной собственности – в частную), а в июле 2019 года была изменена подследственность, и из Киева дело передано (упс) в Одессу. Дело о скрытой приватизации Одесского аэропорта стала расследовать одесская же полиция.

2. Германия не устает искать лазейки для дружбы с Россией по Северному Потоку-2. Речь теперь идет о создании некоего фонда по защите климата, который должен признать трубопровод супер-пупер важным для Германии. И юридически фирмы-участники строительства будут оказывать услуги фонду, якобы таким образом они смогут избежать санкций.

* Т.к. за внешнюю политику у нас отвечает президент, а вопрос СП-2 для нас крайне важен, то наш возможный проигрыш должен быть записан в личный проигрыш Зеленского.

** Никого не интересует, как он спал, что он ел, и какая у него температура. Бейся там, где ты обязан.

3. А не построить ли нам на Закарпатье полноценный полигон? Заодно и работа сепарам будет. И венгерский гимн перебьет громкий, во всю грудь, так, чтобы крышу срывало, гимн Украины. Посольство Венгрии назвало исполнение их гимна молитвой. Ну, мы бы и помолились. И за них, и за себя.

* Гугл гласит, что рота Нацгвардии в Берегово направлена так и не была?

4. Зазеркалье. В России ООН "признает" сепаров на Донбассе легитимными. В России ООН и обычных украинцев признает нацистами. В России ООН признает, что Россия – центр Вселенной.

* Я могу продолжить список:

– Без российской вакцины все умрут;

– Без россиян в космос никто не летает. А Илона Маска не существует;

– Не было бы России – не было бы мира! В смысле – земної кулі.

Больничная палата с неустановленным диагнозом.

** Я по совету друзей посмотрела американский сериал "Ход королевы".

Оцените красоту фразы:

Попав в Россию, я счастлива, что я – американка.

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