"Попадут в Москву!" Экс-нардеп пригрозил России ракетным ударом

На российском телевидении разгорелся скандал из-за слов украинского экс-нардепа Александра Ковтуненко о том, что по Российской Федерации необходимо ударить ракетами.

Он отметил, что страна-агрессор понимает только язык силы и страха, чем спровоцировал бурю возмущения у ведущих и гостей пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Ковтуненко

"Война остановится, когда мы получим паритет военный с Россией. Нам нужно 10 тыс. "Томагавков", "Патриотов" в Украине, в Черниговской области – попадут в Москву! Только Пентагон и Украина остановят агрессора. Мир возможен с Россией только при военном паритете. Вы только можете нападать на слабых. Вы в четыре раза сильнее Украины!" – сказал экс-парламентарий.

Его угрозы взбесили скандальную ведущую Ольгу Скабееву, и она спросила у украинца, почему Россия, которая пятый год ведет войну на Донбассе, до сих пор якобы не напала на слабую Украину.

"Потому что мы вам по морде дали!" – жестко осадил ее Ковтуненко. Скабеева, не сдерживая эмоций, также огрызнулась в ответ. "Хам какой! Чей Крым вспомните и кто кому дал по морде не забывайте!" – возмутилась она.

Ее поддержал и одиозный депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников."Он сказал: "Мне надо ракеты, чтобы за пять минут в Россию стрелять. Подлтеное время – пять минут". Негодяй! Иди отсюда, я тебя прибью здесь прямо! Дебил! Я никогда не скажу, что нам надо пять минут, чтобы стрельнуть до украинской границы! Дебил, иди отсюда!" – в истерике закричал он.

В свою очередь, Ковтуненко прервал его спич, посоветовав посмотреть на себя в зеркало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ковтуненко в эфире кремлевского пропагандистского телевидения назвал Россию историческим вымыслом и частью украинских территорий. Его слова взбесили рупоров преступного путинского режима.

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