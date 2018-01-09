"Очень опасный враг Украины": в России назвали имя

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл – "очень опасный враг Украины".

Такое заявление в интервью "Обозревателю" сделал российский журналист Игорь Яковенко.

В контексте недавнего интервью главы РПЦ российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, журналист заметил: "По поводу Украины там была достаточно лицемерная история. Что он будет молиться за умиротворение, опять это вранье про братоубийственную войну на территории Украины".

"Он также очень радовался, что в XIX веке, когда Россия была жандармом Европы, она вела захватнические войны. Вообще, совершенно потрясающее существо – этот Гундяев. Поп, который страшно радуется кровавым войнам, которые развязывала Российская империя", - добавил Яковенко.

Он подчеркнул: "Владимир Гундяев - это очень опасный враг Украины. Это надо очень хорошо понимать – и верующим, и неверующим, всем, кому дорога независимость Украины".

Журналист убежден в том, что главная задача Украины в отношении РПЦ – "просто блокировать на территории Украины всякое присутствие Московского патриархата". "Это сложно, это отдельный институт. Я как человек неверующий не могу дать добрый совет или проинструктировать, как здесь поступать. Но то, что это очень мощная пятая колонна на территории Украины – для меня это совершенно очевидно", - сказал он.

Как писал "Обозреватель", ранее российский оппозиционер Александр Рыклин сказал: если между президентом России и патриархом Московским имеются трения "по вопросу поведения РПЦ в Украине", Путину достаточно пояснить Кириллу, в чем состоит "суть его мирского служения", чтобы конфликт был полностью исчерпан.